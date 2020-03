Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane Blue Air repatriaza, sambata dimineața, mai mulți cetațeni romani din zona Torino din Italia, considerata zona roșie, a anunțat Antena3. Pasagerii vor fi preluați sub paza de pe Aeroportul...

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Constanta, Horia Tutuianu, afirma ca anuntarea de catre prefectul George Nicolesu a informatiei referitoare la carantinarea in Constanta a circa 1.500 de romani adusi din zone rosii din Italia reprezinta o "iresponsabilitate maxima", in conditiile in care judetul…

- Aproximativ 1500 de romani din Italia sunt așteptați sa aterizeze pe aeroportul Mihail Kogalniceanu și sa fie bagați in carantina in mai multe hoteluri din stațiunea Mamaia. Informația a fost confirmata de Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța, care a criticat dur decizia Guvernului…

- Mai multi romani care lucreaza sezonier in Italia vor fi adusi in tara cu avionul, iar o prima cursa de acest gen, de la Torino, este programata sambata. "Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor au identificat mai multe variante de…

- Opt romani aflați in Italia ca turiști sau pentru tratamente medicale, vor fi aduși in țara, vineri noaptea, cu o aeronava a Ministerului Apararii Naționale, anunța Ministerul de Externe intr-un comunicat...

- (foto: Pixabay) Patru cetațeni romani care s-au intors din Italia au intrat astazi in izolare la domiciliu, dupa ce s-au prezentat la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și au fost testați pentru coronavirus. Persoanele nu prezentau simptome in momentul in care s-au prezentat la spital, insa…

