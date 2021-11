Stiri pe aceeasi tema

- SUA pot conta pe Romania pentru angajamentele de acum 10 ani, a afirmat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, aflat in vizita oficiala la Washington, iar secretarul de stat Antony Blinken a subliniat ca SUA si Romania sunt „aliati robusti in NATO” si lucreaza indeaproape pe multe subiecte.…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, va avea luni, la Washington DC, consultari cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, in cadrul vizitei pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii, in 8 si 9 noiembrie, la invitatia omologului sau. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, marti, o convorbire telefonica cu consilierul pentru securitate nationala al presedintelui SUA, Jake Sullivan, prilej cu care cei doi inalti oficiali au salutat aniversarea, la 13 septembrie, a 10 ani de la adoptarea Declaratiei Comune privind…