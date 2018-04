Stiri pe aceeasi tema

- Mike Pompeo, directorul CIA, a avut o intalnire cu Kim Jong-un in Coreea de Nord in timpul Paștelui, potrivit rapoartelor americane, informeaza The Guardian. Cei doi au discutat despre summitul dintre SUA și Coreea de Nord, care ar putea avea loc la "inceputul lunii iunie".

- Mike Pompeo, nominalizat pentru functia de secretar de Stat al SUA, a efectuat in urma cu doua saptamani o vizita secreta in Coreea de Nord, unde s-ar fi intalnit cu liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, afirma surse citate de Washington Post.

- Coreea de Nord a transmis Statelor Unite ca este pregatita sa discute despre denuclearizarea Peninsulei Coreene in cadrul unei intalniri intre presedintele Donald Trump si liderul suprem de la Phenian, Kim Jong-un, a informat un oficial american, relateaza site-ul postului BBC si agentia Reuters.

- Coreea de Nord a adresat scuze jurnalistilor sud-coreeni carora nu le-a fost permis accesul la un concert de K-pop de la Phenian, care a avut loc duminica, la care a participat Kim Jong-un, scrie The...

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, a declarat ca anuntata intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un nu este doar "teatru", relateaza Reuters."Presedintele Trump nu o face doar de teatru. Va rezolva problema", a declarat…

- Mike Pompeo, directorul CIA, a aparat decizia lui Trump de a se intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, spunand ca presedintele intelege riscurile, scrie BBC, conform news.ro.Trump „nu face acest lucru pentru teatru, se duce acolo sa rezolve o problema” a declarat seful agentiei de spionaj…

- Cei 22 de sportivi nord-coreeni trimiși de liderul Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang ar putea ajunge in lagare daca se intorc acasa fara medalii. Potrivit Daily Mail, exista temeri privind intoarcerea la Phenian a delegației nord-coreene care participa la competițiile…

- Coreea de Nord a organizat joi o parada militara la Phenian pentru a celebra implinirea a 70 de ani de la infiintarea fortelor sale armate, ocazie cu care si-a etalat rachetele balistice intercontinentale in ajunul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna in Coreea de Sud.