- Convorbiri intre presedintele SUA si premierul britanic, saptamana viitoare, la Washington. Premierul britanic Rishi Sunak va purta convorbiri cu presedintele american Joe Biden, saptamana viitoare, la Washington, pe agenda discutiilor fiind imbunatatirea relatiilor economice si acordarea de sprijin…

- Occidentul "se joaca cu focul" dupa ce Statele Unite au dat recent unda verde unor viitoare livrari de avioane de vanatoare de tip F-16 Ucrainei, denunta duminica ministrul rus de Externe Serghei lavrov, relateaza AFP. Serghei Lavrov deplange "o escaladare inacceptabila", intr-un inteviu acordat televiziunii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a parut sa confirme duminica pierderea orasului Bahmut in fata trupelor ruse, cand a fost intrebat inaintea unei intalniri cu Joe Biden daca localitatea se mai afla sub controlul Kievului, relateaza Reuters si AFP. „Cred ca nu”, a afirmat presedintele ucrainean.…

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia masuri drastice impotriva importurilor de carburanți indieni produși din petrol rusesc, a declarat șeful diplomației europne, Josep Borrell, intr-un interviu pentru Financial Times, citat de CNN și Reuters.In ultimul an, dupa ce Moscova a declanșat invazia in Ucraina,…

- „Nu putem considera in mod rezonabil ca China este impartiala” in ce priveste Ucraina, a afirmat marti, 21 martie, un purtator de cuvant al Casei Albe, critica americana cea mai directa pana in prezent la adresa propunerii chineze de mediere in conflict, relateaza AFP. Beijingul „nu a condamnat” invazia…

- ”Partile declara din nou ca nu pot exista invingatori intr-un razboi nuclear si ca acesta nu trebuie sa fie declansat niciodata”, afirma intr-o ”Declaratie comuna”, semnata marti, in urma unei intalniri la Kremlin, presedintii rus Vladimir Putin si chinez Xi Jinping.Putin managed to learn only one word…

- Vladimri Putin iși continua planul pentru a reveni la influența decisiva in Siria și Turcia, fața de SUA. Liderul de la Kremlin urmarește sa ii aiba aproape pe dictatorii Erdogan și cel sirian pentru a rezista in razboiul din Ucraina și impotriva sancțiunilor impuse de Occident, de SUA și UE.Președintele …

- Armata Germaniei se confrunta cu un deficit mai mare de arme și echipamente in prezent decat inainte ca Rusia sa declanșeze invazia in Ucraina, in urma cu mai bine de un an, a avertizat marți, 14 martie, Eva Hoegl, comisar parlamentar pentru Forțele Armate germane, in raportul sau anual, relateaza Reuters…