Stiri pe aceeasi tema

- Patronul producatorului american de automobile electrice Tesla, Elon Musk, și-a exprimat marți dorința de a-și dezvolta afacerile in China, in timpul unei intrevederi cu ministrul chinez de Externe Qin Gang, la Beijing, potrivit unui comunicat al diplomației chineze, citat de AFP.

- US Army a stabilit ca nu reprezinta nicio amenințare pentru traficul aerian sau securitatea naționala, dar nu este clar ce este sau cui aparține, scrie site-ul postului NBC, care citeaza trei inalti oficiali americani.Obiectul a zburat peste porțiuni din Hawaii, dar nu a traversat nicio zona sensibila,…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Josep Borrell, vrea ca marina europeana sa patruleze in regiunea disputata a stramtorii Taiwan pentru a arata angajamentul Europei fața de aceasta zona „absolut cruciala”, relateaza The Guardian.Șeful diplomației europene a precizat, intr-un articol…

- Presedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a sugerat joi ca Ucraina sa cedeze Peninsula Crimeea Rusiei pentru a pune capat razboiului, estimand ca presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, „nu poate sa-si doreasca totul”, noteaza AFP. Presedintele rus, Vladimir Putin, „nu poate ocupa teritoriul…

- Potrivit Politico Europe, Președintele chinez Xi Jinping nu a dat niciun semn ca și-ar schimba poziția fața de razboiul inițiat de Rusia in Ucraina, dupa intalnirea de joi cu Emmanuel Macron.In timpul discuțiilor de a doua zi a vizitei de stat a președintelui francez in China, liderul chinez Xi Jinping…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat cu omologul sau chinez despre razboiul declanșat de ruși in Ucraina. Liderul de la Elysee a subliniat ca acest conflict a destabilizat situația internaționala și a facut apel la China pentru a convinge Rusia sa revina la normal.

- Dragoș-Alexandru Huțan și colega lui, Anamaria-Catalina Dinu, se afla zilele acestea la Beijing, in tabara anuala de schimburi de experiența intre tineri din China și țarile din Europa Centrala și de Est. Evenimentul are loc intre 25 martie și 1 aprilie sub egida „Podul Viitorului”. Prima ediție a fost…

- Exercițiile dintre armatele și forțele nave ale celor trei țari se vor desfașura in Golful Oman și vor ține de miercuri pana duminica, potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii de la Beijing, citat de CNN . Ele vor aprofunda parteneriatul militar dintre cele trei țari care a stat și la baza unor…