- CFR Calatori are in plan ca in 2021 sa repare si sa modernizeze in jur de 440 de vagoane, insa este puternic dependenta de bugetul pe care il va primi, a declarat, miercuri, Dan Costescu, directorul general al companiei. "Pentru acest an, noi ne continuam planurile asa cum le-am stabilit si…

- CFR Calatori va incheia anul 2020 cu pierderi de peste 300 de milioane de lei, in scadere fata de bugetarea de la inceputul anului, cand erau prevazute 680 milioane de lei, a declarat, miercuri, directorul general al companiei, Dan Costescu, cu prilejul unei actiuni de promovare a rutei Gara de Nord…

- Programul de guvernare al Cabinetului Cițu: ajutoare de stat si granturi pentru sectoarele afectate de pandemie, cresterea standardului de viata al cetatenilor și reformarea instituțiilor publice Programul de guvernare prevede continuarea masurilor de stimulare a cererii, de sprijinire a reluarii activitatilor…

- Șeful agenției europene de securitate a aviației, EASA, a declarat pentru BBC ca este „sigur” ca Boeing 737 Max poate acum sa zboare. Directorul executiv Patrick Ky a declarat ca organizația sa „nu a lasat nici o piatra neintoarsa” in investigarea aeronavei și in analiza modificarilor facute…

- Industria ospitalitații de la noi a fost puternic lovita de pandemia numita COVIT 19. Au trecut mai bine de opt luni de la declanșarea epidemiei și, in Romania, in afara de masurile generale de care a beneficiat intreaga economie, nu a fost implementata nicio masura concreta care sa-i ajute pe cei din…

- Șeful diplomației italiene Luigi Di Maio a propus marți un "Patriot Act" european, pe modelul legii antiteroriste din Statele Unite, dupa atacurile din Viena, scrie AFP."Este vorba de a lua masuri care ar putea preveni tragedii precum cea din Nisa", unde trei persoane au…

- Ministerului Transporturilor este cel mai prost administrator de companii de transport. In 2019, TAROM, CFR Calatori și CFR Marfa au reușit performanța de a inregistra pierderi de peste 118 milioane de euro. Chiar daca avem management privat la varful companiilor de transport, directorii TAROM, CFR…