Directorul general al CFR Calatori, Traian Preoteasa iși asuma parțial vina pentru accidentul feroviar de la Galati in care conductorul unui tren și-a pierdut viața și alte trei persoane au fost ranite. Astfel, șeful CFR considera ca daca este vinovat vreun angajat CFR, iși asuma „acțiunea sau inacțiunea", dar daca se constata ca accidentul a […]