- Șeful Casei Naționale de Asigurari de Sanatate recomanda pacienților care sunt refuzați la analize „pe motiv ca s-au terminat banii”, sa faca reclamații. Conform șefului CNAS, toate laboratoarele trebuie sa accepte sa faca analize decontate, cu trimitere de la medicul de familie. In situatia in care…

- Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanta de urgenta, la solicitarea Ministerului Sanatatii si a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care cuprinde o serie de masuri privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate menite sa vina in sprijinul

- Guvernul a modificat, prin Hotarare adoptata sambata, conditiile de acordare a asistentei medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, introducand notiuni precum devizul estimativ pe care pacientii care se interneaza in spitalele private trebuie sa il primeasca cu cel mult cinci zile inainte…

- Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ai Ministerului Sanatatii au facut apel la spitalele de stat sa permita in mai mare masura accesul pacientilor non-COVID la servicii medicale. Intr-un an si jumatate de pandemie, internarile au scazut cu 40%. Cifrele pandemiei sunt in scadere,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretele pentru eliberarea din functie a mai multor magistrati, ca urmare a pensionarii, informeaza Administratia Prezidentiala. De asemenea, presedintele le-a numit in functia de membru Adunarea reprezentantilor a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate…