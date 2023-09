Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Marcel Bolos a declarat, marti, referitor la cresterea pensiilor anul viitor, ca au fost facute calcule si proiectii bugetare cu un impact bugetar de aproximativ 16 miliarde lei. Chestionat daca procentul de indexare va di de circa 14%, ministrul PNL a raspuns: „Da, dar aici este…

- „Prin noua lege a pensiilor si reforma la care ne-am angajat prin PNRR spun ca va avea inclusiv o inlaturare a inechitatilor sociale in sistemul de pensii generale”, a afirmat Marcel Bolos, marti la Antena 3 CNN. Chestionat daca poate ramane pe masa recomandarea Bancii Mondiale de a indexa pensile cu…

- Marcel Boloș a declarat ca Guvernul va crește cota TVA pentru tranzacțiile cu locuințe de la 5% la 9%. Tranzacțiile cu locuințe noi, apartamente sau case, pentru care in prezent se aplica o cota redusa de 5% TVA, vor trece la o cota de TVA de 9%, a declarat marți, la Antena 3, ministrul Finanțelor, Marcel…

- Protest de amploare la ministerul Finanțelor. Ordonanța de Urgența pentru "disciplina economico-financiara" pregatita de Guvernul Ciolacu a generat un adevarat cutremur in ministerul condus de Marcel Boloș.. Angajații de la direcțiile financiare din mai m

- Daniel Baciu, președintele Casei de Pensii, a facut declarații la Romania TV despre majorarea veniturilor romanilor, care va avea loc in perioada urmatoare. Acesta a declarat ca este nevoie de un efort suplimentar pentru a nivela inechitațile din sistemul de pensii”Astazi plata pensiilor este…

- Șeful Casei de Pensii a declarat ca in noua Lege a pensiilor publice, care ar urma sa modifice Legea nr. 263/2010, ar trebui eliminat indicele de corecție din noua formula de calcul a pensiilor. Daniel Baciu a explicat ca indicele de corecție din Legea nr. 263/2010 a funcționat pana in momentul in care…

- "A fost o intalnire cruciala. In ultima perioada astfel de discutii sunt mult mai intense si mult mai aplicate. Sunt discutii strict tehnice, avand in vedere ca Banca Mondiala este consultant. Suntem in grafic. BM trebuie sa livreze un raport catre Ministerul Muncii privind aceste discutii (cu Casa…

- "A fost o intalnire cruciala. In ultima perioada astfel de discutii sunt mult mai intense si mult mai aplicate. Sunt discutii strict tehnice, avand in vedere ca Banca Mondiala este consultant. Suntem in grafic. BM trebuie sa livreze un raport catre Ministerul Muncii privind aceste discutii (cu Casa…