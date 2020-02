Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat, joi, potrivit Agerpres, ca Executivul Orban a constatat nereguli in cazul a 17 plati facute prin Fondul de Dezvoltare si Investitii, in suma de 54 de milioane de lei. „Inca de la preluarea guvernarii in 4 noiembrie, de catre PNL, (…) atat…

- Ion Ghizdeanu, fost presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, a fost pus sub acuzare joi de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual in forma continuata, intr-un dosar legat de alocare de fonduri pentru mai multe primarii din…

- Astazi, 15 ianuarie 2020, incepand cu ora 13.00, Ion Stefan, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, se va afla la Cazinoul Constanta, pentru preluarea oficiala a amplasamentului acestuia, in vederea consolidarii si restaurarii.Obiectivul va fi realizat de Ministerul Lucrarilor…

- Guvernul condus de Ludovic Orban va adopta, joi, rectificarea bugetara, a anunțat ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, Ion Ștefan, intr-un mesaj publicat pe Facebook. Ședința Executivului incepe la ora 17, relateaza Mediafax.Deficitul bugetar pentru anul 2019 este estimat la…

- Nicolae Cristian Stanica este noul președinte al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza, conform unei decizii a prim-ministrului publicata in Monitorul Oficial.Citește și: SURSE - Iohannis și Dancila muta liniile frontului: șeful de campanie al PNL vine cu informații din tabara PSD…