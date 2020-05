Şeful Cancelariei prim-ministrului: O relaxare bruscă nu credem că este posibilă. Toate măsurile trebuie adoptate gradual ”Relaxarea așteptata dupa 15 mai e un obiectiv pe care ni-l dorim, dar trebuie sa fim foarte vigilenți in continuare pentru ca situația sa nu scape de sub control, a declarat la Digi24 Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului. Citește și: Danca: Guvernul pregateste o serie de masuri pentru sustinerea activitatii marilor companii, dupa modelul IMM Invest Acesta a subliniat ca masurile nepopulare au limitat raspandirea infecției și ca romanii au ințeles și respectat in mare parte aceste recomandari. "Este esențial cum vor respecta noile condiții dupa 15 mai. O relaxare… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Relaxarea așteptata dupa 15 mai e un obiectiv pe care Guvernul și-l dorim, numai ca trebuie sa fie a foarte vigilent in continuare pentru ca situația sa nu scape de sub control, a declarat luni, Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului.El a subliniat ca masurile nepopulare au limitat raspandirea…

- Relaxarea așteptata dupa 15 mai e un obiectiv pe care ni-l dorim, dar trebuie sa fim foarte vigilenți in continuare pentru ca situația sa nu scape de sub control, a declarat luni, la Digi24 Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului.

- Chiar daca aceasta rabdare a romanilor are si ea limitele ei Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca , afirma ca „situatia ramane in continuare riscanta” in ceea ce priveste evolutia epidemiei de coronavirus in Romania, iar in acest context autoritatile iau in calcul mai multe scenarii, intre…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, afirma ca „situatia ramane in continuare riscanta” in ceea ce priveste evolutia epidemiei de coronavirus in Romania, iar in acest context autoritatile iau in calcul mai multe scenarii, intre care inclusiv cel privind prelungirea starii de urgenta si dupa…

- Dupa data de 15 mai, odata cu incetarea starii de urgența, sunt pregatite mai multe masuri de relaxare a restricțiilor impuse de autoritați. Președintele Klaus Iohannis a declarat marți ca pana saptamana viitoare va stabili impreuna cu Guvernul ce vor putea și ce nu vor putea sa faca romanii dupa data…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca pe perioada starii de urgenta se pot plafona preturile la medicamente si aparatura medicala, la alimentele de stricta necesitate si la serviciile de utilitate publica. "Pe durata starii de urgenta, se pot plafona preturile la medicamente si aparatura…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat emiterea unui nou decret care prelungește starea de urgența in Romania cu 30 de zile, pentru a preveni raspandirea COVID-19. “Am emis astazi decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pentru a putea fi luate in continuare cele…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat duminica, dupa anunțul legat de instituirea starii de urgența, incepand de luni, ca un grup de lucru a facut propunerea care va ajunge la președinte cu masurile pe care le va implica starea de urgența. „Știu ca presupune schimbarea modului de viața, dar…