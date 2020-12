Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in ziua de Craciun, primele 10.000 de doze de vaccin Covid au fost livrate in Romania de un camion special care trecea prin Punctul de Trecere de Frontiera Nadlac II. Dozele au fost preluate de Raed Arafat, șeful DSU, și Valeriu Gheorghița, șeful campaniei de vaccinare, care au plecat de noaptea…

- Primele 10 mii de doze de vaccin anti-COVID-19 au intrat astazi in Romania, pe la Vama Nadlac. Sunt preluate acolo de șeful DSU, Raed Arafat și de șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, care au plecat inca de aseara catre Arad. Vaccinurile vor fi depozitate imediat la Institutul medico-militar…

