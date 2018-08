Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Române, recunoaste ca el este "omul în alb" care a coordonat interventia jandarmilor de la protestul de vineri seara din Piata Victoriei.

- Un reporter de la Casa Jurnalistului a postat pe Facebook un nou videoclip pentru a evidentia abuzurile jandarmilor. "Ca sa fie clar: jurnalistii nu au fost agresati "la gramada" pe 10 august, ci au fost atacati pentru a distruge probele video. Jandarmii au sarit pe mine de trei ori, mai ales cand filmam…

- USR cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefului Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos, “pentru spectacolul de brutalitate de la mitingul diasporei din Piata Victoriei”. Uniunea condamna faptul ca, in timpul manifestatiei, oameni nevinovati au fost prinsi in conflictul dintre jandarmi…