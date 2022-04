Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din regiunea Sumi din nordul Ucrainei au fost sfatuiți sa participe virtual la slujbele de Paște in acest weekend, pe fondul ingrijorarilor cu privire la potențialele „provocari” ale Rusiei, transmite CNN. „Indemnam oamenii sa stea acasa pentru sarbatorile de Paște”, a declarat Dmitro Zhivitskyi,…

- Antonio Guterres, secretarul general al Natiunilor Unite, a cerut, marti seara, instituirea unui armistitiu umanitar in Ucraina cu ocazia Pastelui Ortodox si a pledat pentru crearea de noi culoare umanitare.

- Antonio Guterres, secretarul general al Natiunilor Unite, a cerut, marti seara, instituirea unui armistitiu umanitar in Ucraina cu ocazia Pastelui Ortodox si a pledat pentru crearea de noi culoare umanitare.

- Integrarea in NATO, in constitutia Ucrainei. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut ca cererile Rusiei privind neaderarea Ucrainei la NATO si neutralitatea sa sunt examinate cu seriozitate, dar ca pentru aprobarea lor se impune amendarea Constitutiei tarii sau un referendum, ambele interzise…

- ''Este ceva ce suntem dispusi sa discutam'', a spus Kuleba dupa intalnirea avuta in Turcia cu omologul sau rus Serghei Lavrov, relateaza agentia EFE, preluat de Agerpres.''Ce mi-a transmis (Lavrov - n.r.) este ca (Rusia - n.r.) isi va continua agresiunea pana cand Ucraina ii va indeplini cererile. Si…

- ''Este ceva ce suntem dispusi sa discutam'', a spus Kuleba dupa intalnirea avuta in Turcia cu omologul sau rus Serghei Lavrov, relateaza agentia EFE, preluat de Agerpres.''Ce mi-a transmis (Lavrov - n.r.) este ca (Rusia - n.r.) isi va continua agresiunea pana cand Ucraina ii va indeplini cererile. Si…

- Conducerea clubului de fotbal Steaua Rosie Belgrad a anuntat ca nu va renunta la contractul de sponsorizare pe care il are cu Gazprom, anunta gsp.ro. „Sper ca UEFA sa nu ne ceara sa renuntam la Gazprom. O asemenea pretentie ar fi o nebunie. „Daca nu ne-ar fi sprijinit Gazprom cand noi eram in dificultate,…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți ca acordurile de pace negociate de Occident care incercau sa puna capat conflictului din estul Ucrainei nu mai exista. Declarația venea dupa ce a recunoscut independența regiunilor separatiste din fosta țara sovietica. Acordul Minsk II a avut ca scop…