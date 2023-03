Şeful băncii centrale germane: Creşterile preţurilor de consum vor rămâne încăpăţânat de ridicate ”Se pare ca, cel putin pentru urmatoarele doua luni, inflatia se va mentine la niveluri foarte ridicate, asteptandu-ne, poate, pentru a doua jumatate, ca inflatia sa scada intr-o anumita masura. Dar, totusi, ceea ce ne asteptam pentru acest an pentru Germania este o rata medie a inflatiei de aproximativ 6% pana la 7%”, a spus el miercuri. Pietele se gandesc de mai mult timp la perspectiva unei rate a dobanzilor mai mari in zona euro, dupa ce datele publicate in aceasta saptamana au aratat cifre ale inflatiei mai mari decat se asteptau in Franta si Spania. Randamentele obligatiunilor guvernamentale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

