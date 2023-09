Stiri pe aceeasi tema

- Seful aviatiei militare americane, generalul Charles Q. Brown, a avertizat vineri ca China incearca sa „exploateze” cunostintele fortelor SUA si NATO pentru a imbunatati capacitatile fortelor sale armate, noteaza AFP.

- China a lansat sambata manevre militare in jurul Taiwanului ca un „avertisment sever", potrivit presei de stat, dupa ce Beijingul a protestat impotriva unei escale in Statele Unite a vicepresedintelui insulei, William Lai.

- Administratia Chinei a condamnat vehement, duminica, o scurta vizita in Statele Unite a vicepresedintelui Taiwanului, William Lai, avertizand ca Beijingul va actiona pentru apararea suveranitatii, in contextul planurilor de intensificare a exercitiilor militare.William Lai, favorit in perspectiva…

- Statele Unite si China intentioneaza sa deschida noi linii de comunicare, in scopul abordarii subiectelor disputate, un prim semnal de progrese in sensul stabilizarii relatiilor de cand secretarul de Stat american, Antony Blinken, s-a deplasat la Beijing, in iunie, scrie Mediafax.Conform unor oficiali…

- Grosso modo, multipolarizarea lumii se va face intre Statele Unite, Rusia, China cu regiunile de tip satelit rezultate in urma acestei imparțeli sau cu diverse organizații de tip BRICS nou aparute. Din punct de vedere al influenței euroatlantice e clar ca asta inseamna, in alegeri, sa avem partide pro-americane,…

- Tot mai multe dovezi arata ca Beijingul, in ciuda apelurilor repetate la pace, trimite Rusiei suficient echipament „neletal”, dar care poate fi insa folosit in scop militar și care sa aiba un impact semnificativ in razboiul declanșat in urma cu 17 luni de Vladimir Putin in Ucraina, scrie Politico.

- Presedintele chinez a facut declarațiile joi, in timpul unei inspectii la unitati militare intr-o regiune apropiata de Taiwan, a relatat televiziunea chineza de stat, potrivit AFP, noteaza Agerpres.Vizita lui Xi vine intr-un moment important al raporturilor diplomatice cu SUA - principalul sustinator…

- Ministrul chinez al Apararii, Li Shangfu, a reafirmat, luni, cooperarea stransa in relatiile militare dintre China si Rusia, in cursul primei intalniri cu un oficial militar rus de dupa revolta de scurta durata a Grupului paramilitar rus Wagner, informeaza agentia The Associated Press.Li Shangfu…