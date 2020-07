Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele AEP Constantin Mituletu Buica a anuntat ca vor fi puse la dispozitie in sectiile de votare pentru cetateni masti si dezinfectant, la alegerile locale din 27 septembrie. El a precizat ca organizarea alegerilor are un cost de aproape un miliard de lei, dublu comparativ cu alti ani. Acesta…

- Presedintele AEP Constantin-Florin Mituletu Buica a anuntat ca vor fi puse la dispozitie in sectiile de votare pentru cetateni masti si dezinfectant, la alegerile locale din 27 septembrie. El a precizat ca organizarea alegerilor are un cost de aproape un miliard de lei, dublu comparativ cu alti ani,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca pacientii infectati cu COVID-19 care fac tratamentul la domiciliu vor fi verificati, in conditiile in care toata baza de date a Ministerului Sanatatii va fi transmisa catre Ministerul Afacerilor Interne dupa intrarea in vigoare a Legii carantinarii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca pacientii infectati cu COVID-19 care fac tratamentul la domiciliu vor fi verificati, in conditiile in care toata baza de date a Ministerului Sanatatii va fi transmisa catre Ministerul Afacerilor Interne dupa intrarea in vigoare a Legii carantinarii…

- Cetațenii moldoveni care sunt peste hotare pot propune unde sa fie deschise secțiile de votare pentru alegerile prezidențiale din acest an. CEC vine cu un APEL catre asociațiile diasporale moldovenești sa inainteze propuneri in acest sens pana la 14 iulie curent. Demersul urmeaza sa fie expediat catre…

- Cetatenii japonezi cu drept de vot au inceput duminica sa voteze in scrutinul pentru alegerea guvernatorului capitalei Tokio, alegeri dominate de amanarea cu un an a Jocurilor Olimpice si de un nou val de contaminari cu noul coronavirus, informeaza dpa si AFP. Sectiile de votare s-au deschis la ora…

- Oamenii incearca sa afle care sunt criteriile pentru care au fost luate deciziile de disponibilizare, potrivit Realitatea Plus. Aceștia susțin ca unele posturi au fost scoase la concurs, iar alții au fost pur și simplu anunțați anunțați ca nu vor mai lucra la minister. Potrivit anunțului facut de ministrul…

- Hotararea de Guvern privind declararea starii de alerta a imparțit deja oamenii in doua categorii: cei care impraștie Covid și cei care nu au cum sa o faca. Astfel, la intrarea in țara, doar șoferii, polițiștii, militarii, parlamentarii, europarlamentarii, diplomații, piloții, marinarii, elevii și muncitorii…