Rupert Stadler a fost arestat in urma cu opt saptamani in orasul Ingolstadt din sudul Germaniei si de atunci este in custodia politiei fiind banuit ca a ignorat dovezile potrivit carora Audi a vandut autovehicule ale caror motoare diesel au fost manipulate. Consiliile de supervizare de la Audi, si firma mama Volkswagen, au subliniat ca Stadler a fost eliberat din functia de director general pana cand suspiciunile care au dus la arestarea sa vor fi rezolvate.

Solicitarea lui Rupert Stadler de a fi eliberat din arest a fost respinsa de curtea de apel din Munchen care a subliniat ca dovezile…