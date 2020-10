Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca in acest moment situația este stabila, dar luna septembrie va aduce cu sine noi riscuri. Arafat arata ca in situația in care vom avea peste 2500 de cazuri pe zi, iar secții ATI vor fi sufocate, atunci se poate trece la o alta abordare, inclusiv revenirea la starea…

- „Prognozele au mai fost facute și trebuie luate in serios. Ele arata un trend. Acest trend poate sa continue sau sa fie oprit. El poate fi incetinit daca masurile sunt respectate. Locurile la terapie intensiva sunt in presiune. Noi avem in medie 1400, 1300 de cazuri noi pe zi. Un numar din aceste cazuri…

- Raed Arafat avertizeaza asupra celor 300 de focare de COVID-19 existente in țara. Acesta subliniaza ca din cele 300de surse de infectare, multe dintre ele se afla in camine, azile de batrani dar și in domeniul industrial, fiind in mare parte ținute sub control. Șeful DSU avertizeaza ca orice decizie…

- In plina pregatire a alegerilor locale, Autoritatea Electorala Permanenta se confrunta cu mai multe cazuri de infectare cu coronavirus. Un caz a fost depistat la cei care lucreaza in sediul central din București, dupa ce au fost testați toți angajații. Alte cazuri de persoane infectate cu virusul Sars-CoV-2…

- ”Maine voi avea o intalnire cu ministrul de Interne si seful DSU pentru o analiza la zi. E un moment critic, iar masurile de protejare a populației sunt extrem de importante acum. Situația e extrem de grava și trebuie sa fim conștienți de necesitatea imperativa a ținerii sub control a epidemiei”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca joi va avea o intalnire cu ministrul de Interne, Marcel Vela, si cu seful DSU, Raed Arafat, pentru a evalua situatia legata de pandemie, in contextul in care s-a ajuns la 1.200 de cazuri de infectare zilnic. ”Situatia este extrem de grava si trebuie sa fim constienti…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit despre lupta autoritaților cu pandemia de COVID-19. Acesta susține ca indiferent cum s-ar termina, oamenii vor continua sa acuze. "Eu am zis la inceputul luptei cu acest virus, care nu s-a terminat, ca daca se termina bine, cei care au lucrat vor fi acuzați ca au…