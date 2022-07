Stiri pe aceeasi tema

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus, inaintea summit-ului NATO de la Madrid, ca Alianța urmarește foarte atent modul in care evolueaza amenințarea nucleara. El a spus ca intreaga lume se va schimba, daca va incepe un razboi nuclear.

Doi militari rusi au pledat vinovat in cadrul celui de-al doilea proces cu privire la crime de razboi in Ucraina, dupa ce au bombardat un oras ucrainean, relateaza Reuters. „Sunt complet vinovat de crimele de care sunt acuzat. Am tras in Ucraina din Rusia", a recunoscut Alexander Bobikin, iar al doilea…

Seful marelui stat-major al SUA, generalul Mark Milley, a discutat telefonic cu omologul sau rus, generalul Valeri Gherasimov, pentru prima oara de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, a anuntat joi Departamentul american al Apararii.

Liderul Al-Qaida, Ayman al-Zawahri, și-a facut apariția intr-o inregistrare video pentru a marca cea de-a 11-a comemorare a morții predecesorului sau, Osama bin Laden. Al-Zawahri afirma in videoclip ca „slabiciunea SUA" a fost motivul pentru care aliatul sau, Ucraina, a devenit „prada" invaziei rusești.

Liderul de la belarus, Aleksandr Lukașenko, susține ca folosirea armelor nucleare in conflictul din Ucraina ar fi „inacceptabila" dar ca nu știe daca Rusia are vreun astfel de plan.

La 3 februarie, generalul american Mark Milley a emis un avertisment potrivit caruia Ucraina va fi invadata in 72 de ore de Rusia. SUA dețineau informații solide cu privire la intențiile rușilor, dar o parte din predicțiile lui Milley au fost influențate de jocurile de razboi sponsorizate de Pentagon.

Ucraina a primit din partea SUA si a aliatilor sai peste 60.000 de rachete antitanc si peste 25.000 de rachete antiaeriene, a anuntat joi seful Statului Major al armatei americane, generalul Mark Milley, potrivit Reuters.

Crimele de razboi comise de trupele ruse impotriva civililor de la Bucha sau din alte parți ale Ucrainei sunt investigate de Procuratura generala de la Kiev. Peste 4.000 de dosare au fost deschise, a declarat procurorul general al Ucrainei.