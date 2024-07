Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a precizat marti ca urmareste cu „maxima atentie” summitul NATO care incepe marti la Washington, dat fiind faptul ca „Alianta Nord-Atlantica considera Rusia drept inamicul sau”, relateaza AFP, EFE si Reuters, citate de Agerpres. „Aceasta este o alianta care considera Rusia drept inamic, adversar.…

- Doi consilieri-cheie ai lui Donald Trump i-au prezentat acestuia un plan pentru a pune capat razboiului dintre Rusia și Ucraina, in cazul in care va caștiga alegerile prezidențiale din noiembrie. Planul presupune condiționarea Ucrainei: va primi mai multe arme americane doar daca va intra in negocieri…

- Rabinul-șef al Rusiei, aflat in exil, a acuzat autoritațile de la Moscova ca ii fac pe evrei și pe alți cetațeni vulnerabili la atacuri precum cele de duminica, prin orientarea aparatului de securitate al statului catre criticii Kremlinului, și nu catre amenințarile teroriste, potrivit Reuters. Rabinul…

- Fermierii din Polonia au decis sa se opuna in mod activ invaziei migranților dinspre Belarus, aduși prin Rusia din zone din Africa și Orientul Mijlociu, potrivit agenției Nexta. Aceștia pun gunoi de grajd de porc in zona de frontiera dintre Polonia și Belarus. Polonezii au invațat ideea de la greci,…

- Ministerul rus al Apararii a propus o revizuire a granițelor apelor teritoriale rusești din Marea Baltica, conform unui proiect de decret guvernamental, ceea ce a provocat imediat reproșuri din partea Finlandei și Lituaniei, state membre NATO, potrivit agenției Reuters. Potrivit proiectului de decret,…

- Poliția de frontiera poloneza a arestat un dezertor din armata rusa care a trecut ilegal in Polonia din Belarus, un aliat apropiat al Moscovei, au anunțat miercuri polițiștii de frontiera, potrivit Le Figaro. „Am arestat un dezertor din Rusia. Avea asupra sa actele militare”, a declarat pentru AFP purtatoarea…

- Noul ajutor militar din partea SUA ofera Ucrainei potențialul de a relua inițiativa in lupta impotriva invaziei Rusiei, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Cred ca acest sprijin va intari cu adevarat forțele armate ale Ucrainei”, a declarat Zelenski duminica, pentru postul american NBC. Pachetul…

- Tentativa bancii austriece Raiffeisen de a-și vinde businessul din Rusia este aproape de un nou eșec, dupa ce Banca Centrala Europeana a indicat ca intenționeaza sa impuna reduceri semnificative ale activitații, potrivit agenției Bloomberg. Dupa ofensiva totala a Rusiei impotriva Ucrainei, declanșata…