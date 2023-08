Comisarul Ciprian Marangoci, seful Centrului de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul IPJ Arges, a fost retinut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins in timp ce primea 500 de euro mita si un un cartus de tigari de la o persoana aflata in arest preventiv. Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din cadrul DGA si BCCO au efectuat perchezitii in spatii din incinta Centrului de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul IPJ Arges, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de favorizarea faptuitorului si luare de mita. Conform DIICOT, Ciprian Marangoci, sef…