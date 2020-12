Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Federala pentru Comert a Statelor Unite si o coalitie mare de state federale au dat Facebook in judecata, miercuri, afirmand ca a incalcat legislatia in domeniul concurentei si cerand vanzarea Instagram si WhatsApp. Acesta este al doilea proces major intentat de autoritatile americane unei companii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) și-a propus ca in decurs de un an sa convinga 100 de milioane de persoane sa se lase de fumat. De marți OMS a lansat o campanie in acest sens. In decurs de un an, OMS va incerca sa vonvinga 100 de milioane de persoane sa se lase de fumat. OMS se va folosi pentru…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat azi o campanie prin care va incerca sa incurajeze 100 de milioane de persone sa renunte la fumat cu ajutorul Whatsapp si al altor mijloace digitale, relateaza EFE, citata de agerpres . Campania, care va dura un an, va fi axata in special asupra tarilor…

- Twitter a inchis definitiv contul conspirationistului David Icke, autor britanic al unor teorii controversate, relateaza miercuri The Guardian si BBC. Un purtator de cuvant al retelei sociale a declarat ca Icke a incalcat regulile cu privire la dezinformare asociata coronavirusului. Demersul survine…

- Eric Schmidt, fostul CEO de la Google, spune ca rețelele sociale sunt „amplificatoare pentru idioți, iar „excesele“ din mediile sociale vor provoca probabil reglementari mai stricte ale platformelor de internet in anii urmatori, scrie Bloomberg, citat de hotnews . Schmidt, care a parasit consiliul de…

- Cercetarile recente realizate de Kaspersky au prezentat serviciile web pe care angajații companiilor mici și mijlocii le acceseaza cel mai frecvent in timp ce lucreaza. Printre acestea se numara YouTube, Facebook, serviciile Google și WhatsApp, unele dintre aceste aplicații fiind cele mai exploatate…

- Conducerea platformelor Facebook, Twitter si Google va fi audiata online de Camera pentru Comerț a Senatului SUA pe 28 octombrie. Mark Zuckerberg, Jack Dorsey si Sundar Pichai vor depune, din nou,...