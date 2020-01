Seful Apple spune ca sistemul global de taxe pentru companii trebuie revizuit Toata lumea stie ca sistemul global de taxe pentru companii trebuie revizuit, a declarat luni directorul general al grupului informatic american Apple, Tim Cook, in semn de sprijin pentru modificarile regulilor globale care sunt analizate in prezent, transmite Reuters.



Cresterea exploziva a unor mari companii din domeniul Internetului precum Apple a determinat Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) sa demareze o reforma globala a modului in care multinationalele ar trebui taxate.



Reformele care sunt analizate in prezent se concentreaza pe practica multinationalelor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

