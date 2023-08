Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) creste valoarea creditelor pe care fermierii le pot accesa in conditii avantajoase, in baza adeverintelor emise de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), iar “Programul de 3 ori subventia” devine “Programul de 5 ori subventia”,…

- Incepand de luni, 24 iulie, fermierii pot depune cereri pentru ajutor din Fondul de subvenții. Sunt mai multe categorii de ajutorare și, respectiv, au crescut sumele acordate per fermier sau asociație, afirma ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea. In acest an, pentru subvenții este un miliard de lei,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat ca scaderea preturilor ”este o realitate in acest moment, intr-un mare lant de magazine care a limitat adaosurile inainte de 1 august”. El a avut o intalnire cu reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania din sectorul alimentar, reprezentanti…

- Agricultura reprezinta un sector vital pentru economia Romaniei, iar fondurile europene alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) au un rol esențial in sprijinirea dezvoltarii și modernizarii acestui domeniu. Cu toate acestea, exista riscul ca aceste fonduri sa fie pierdute daca proiectele…

- Actualul director general al Agenției de Plați și Intervenții pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea, va fi avansat și deja se știe cine va veni in locul sau. Noul ministrul al Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, impus de baronul de Olt, Paul Stanescu, vrea sa-l schimbe pe directorul general de la APIA,…

- Vești bune pentru fermieri. Șeful APIA a precizat ca instituția va continua sa elibereze adeverințele necesare accesarii de credite bancare. Beneficiarii vor avea parte de sumele care li se cuvin mai repede. Cardurile se vor alimenta saptamana viitoare Adrian Pintea, directorul general al Agenției de…

- Petre Daea a fost zburat de la conducerea Ministerului Agriculturii de catre Marcel Ciolacu, dar l-a rugat pe noul premier sa ii faca o favoare. Petre Daea a fost demis de la conducerea Ministerului Agriculturii și in locul sau a fost impus Florin-Ionuț Barbu, nepotul baronului PSD de Olt, Paul Stanescu.…

- Agricultorii pot depune cereri de solicitare a subvențiilor pentru proiectele privind imbunatațirea calitații solului, incepind de luni, 12 iunie, anunța Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Dosarele pot fi depuse pina la data de 21 iulie curent, la secția teritoriala a Agenției de Intervenție…