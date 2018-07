Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Cluj, Adrian Zaharia este cautat de sambata seara de poliție in satul Beliș și de scafandri in lacul Beliș-Fantanele. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Disparitie misterioasa la Cluj. Barca in care s-ar fi urcat directorul APIA Cluj a fost gasita goala in zona lacului Belis. Barbatul se relaxa impreuna cu mai mulți prieteni, insa in momentul dispariției ar fi fost singur in ambarcațiune.

- Un clujean în vârsta de 40 de ani, directorul al APIA Cluj, este cautat înca de sâmbata seara, când, spun surse apropiate lui, ar fi cazut în apa în timp ce se plimba cu barca pe lacul Belis. Echipele de salvare ajunse de urgenta…

- Un clujean in varsta de 40 de ani, directorul al APIA Cluj, este cautat inca de sambata seara, cand, spun surse apropiate lui, ar fi cazut in apa in timp ce se plimba cu barca pe lacul Belis.

- Echipaje de scafandri cauta de sambata seara pe lacul de acumulare Belis Fantanele un barbat dat disparut, despre care surse judiciare spun ca ar fi seful APIA Cluj, Adrian Zaharia.Potrivit reprezentatilor ISU Cluj, un apel a fost primit sambata seara in jurul orei 22.00 la numarul unic de urgenta 112,…

- Conform publicației presalocala.com, scafandrii au ajuns în zona însa datorita nopții și lipsei vizibilitații din lac se pare ca îl vor cauta dimineața. Familia a notificat autoritațiile ca a disparut din barca cu care naviga lacul. Vesta de salvare a ramas în barca. Conform…

- Adolescentul in varsta de 17 ani, care a disparut duminica seara in zona unui baraj al Hidroelectrica din comuna Drajna, este de negasit. Pompierii si scafandrii au reluat cautarile luni dimineata.