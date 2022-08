Stiri pe aceeasi tema

- Munitia dintr-un depozit aflat in sudul Rusiei, in apropierea granitei cu Ucraina, a luat foc marti, al doilea astfel de incident intr-o saptamana, un oficial local afirmand ca de vina sunt temperaturile ridicate, tranmsite Reuters. Rusia susține ca depozitul de muniție a luat foc „din cauza caldurii”,…

- Marți, 9 august, ministerul belarus al apararii a anunțat ca forțele aeriene ale țarii vor organiza exerciții de antrenament militar in perioada 9-25 august, potrivit Reuters . De asemenea, exercițiile vor implica trageri reale și se vor desfașura in doua etape, in perioada 9-11 august in Belarus și…

- Ucraina a anuntat vineri seara ca a primit un prim transport de sisteme lansatoare de rachete multiple M270, care se adauga arsenalului de artilerie cu raza lunga furnizat deja de Occident, transmit Reuters si AFP. ''Primele MLRS M270 au sosit. Ele vor fi o buna companie pentru HIMARS pe campul de lupta'',…

- O racheta ruseasca a lovit joi un petrolier aflat in deriva in Marea Neagra de peste patru luni, la bordul caruia se afla o cantitate necunoscuta de motorina, a informat joi agentia de presa Interfax-Ukraina, citand armata ucraineana, care sustine ca petrolierul reprezinta o „bomba ecologica". Petrolierul…

- Parlamentarii rusi au aprobat, marti, intr-o lectura preliminara, doua proiecte de lege care ar autoriza Guvernul rus sa oblige intreprinderile sa furnizeze armatei bunuri, iar angajatii companiilor sa lucreze ore suplimentare pentru a sprijini invazia Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters. Unul dintre…

- Armata rusa s-a retras de pe Insula Șerpilor ca o demonstrație ca Rusia nu impiedica exportul de cereale și produse agricole din Ucraina, a declarat Igor Konașenkov, purtator de cuvant al Ministerului rus al Apararii, potrivit agenției Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia va reprezenta, probabil, o amenintare si mai mare la adresa securitații europene dupa razboiul in Ucraina decat a fost inainte, iar armata britanica trebuie sa fie pregatita pentru asta, a declarat marti seful Statului Major General al armatei Marii Britanii, Patrick Sanders, citat de Reuters…

- Duminica, restaurantele McDonald’s si-au deschis din nou portile in Moscova sub un nou proprietar rus si un nou nume: Vkusno & tochka, care se traduce prin „Gustos si atat”. Se vor deschide initial 15 restaurante rebranduite in capitala si in imprejurimi, relateaza Reuters. Gigantul american McDonald…