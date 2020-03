Stiri pe aceeasi tema

- Printre miile de victime din Spania, infectate cu coronavirus și care și-au pierdut viața, se numara și locotenent-colonelul Jesus Gayoso Rey, șeful Gruparii de Acțiune Rapida din Garda Civila. Acesta a decedat vineri, dupa ce a fost internat in stare grava timp de cateva zile si nu a putut supravietui…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat sambata suspendarea oricarei activitati economice neesentiale timp de cel putin doua saptamani, dupa ce in ultimele 24 de ore Spania a inregistrat un record de 832 de decese provocate de noul coronavirus, astfel ca totalul acestora a

- Grupul de Actiune Rapida al Garzii Civile spaniole, care are printre misiuni si operatiunile antiteroriste, a confirmat vineri decesul comandantului sau, colonelul Jesus Gayoso, in varsta de 48 de ani, in urma infectarii cu coronavirus, transmite agentia EFE, citata de Agerpres. Colonelul spaniol…

- Campionatul de fotbal al Spaniei ramane suspendat pana la noi ordine, din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat federatia si liga spaniole, anunța news.ro."Competitiile profesioniste de fotbal sunt suspendare pana cand autoritatile vor considera ca se pot relua fara a exista vreun risc…

- .Azilul Monte Hermoso "ne-a informat ca sunt 70 de persoane contaminate" in randul celor 130 de persoane gazduite și erau "15 morți" luni, a afirmat un barbat care a venit sa afle vesti despre mama sa in varsta de 91 de ani, bolnava de Alzheimer. Acesta a afirmat ca angajații centrului "fac…

- Spania va declara, sambara, stare de urgenta din cauza coronaviruslui, dupa ce 120 de oameni au murit in aceasta țara, iar numarul celor infectati a depasit 4.200, scrie Mediafax. Starea de urgenta inseamna ca Guvernul de la Madrid va putea impune restrictii de calatorie.

- Din cauza pericolului reprezentat de coronavirus, Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a covocat o celula de criza din care mai fac parte reprezentanți ai FRF și ai televiziunilor. In cateva zile, ar urma sa se decida un plan de masuri pentru situația in care epidemia de coronavirus se extinde in Romania.Celula…