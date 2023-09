Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a anunțat ca discuțiile cu PNL privind eventuale liste comune la alegerile de anul viitor sunt deocamdata la stadiul de negocieri, nefiind luata vreo decizie. Șeful PSD a ținut sa sublinieze ca „nu vorbim de un USL 2”, ci doar de un caz in care romanii au incredere in aceasta coaliție…

- Magistrații de la Curtea de Apel București ii obliga pe șefii Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) sa-și publice veniturile, dupa un proces inițiat de deputatul USR Claudiu Nasui. El a cerut ASF sa comunice informațiile publice privind salariile si sporurile primite de conducerea instituției,…

- Paul Stanescu, secretarul general al PSD și mana dreapta a premierului Marcel Ciolacu, este veriga care face legatura politica intre familia Doldurea din Caracal, cea care deține stația GPL care a explodat in Crevedia, și instituțiile statului cu atribuții directe in aceasta industrie, relateaza defapt.ro.…

- Șefii Poliției au facut noi schimbari in Poliția Constanța, dupa ce, cu trei zile in urma, 4 ofițeri au fost eliberați din funcție, iar 3 sunt investigați de procurorii militari in legatura cu modul in care au acționat in cazul tragediei, provocata de Vlad Pascu, drogat la volan. Astfel, Serviciul Poliției…

- Procurorul șef al DNA Marius Voineag a precizat, marți, intr-un comunicat de presa, ca „decizia CJUE arata ca DNA a acționat just și coerent atunci cand a exercitat toate caile legale de atac fața de deciziile instanțelor prin care s-a dispus incetarea procesului penal ca urmare a implinirii termenului…

- Șeful MI6 i-a indemnat pe rușii ingroziți de ororile razboiului purtat de Vladimir Putin in Ucraina sa „iși dea mana cu noi” și sa spioneze pentru Marea Britanie pentru a ajuta la incetarea varsarii de sange, transmite Sky News. Sir Richard Moore a folosit un discurs rar intalnit in Republica Ceha pentru…

- Șeful DNA, Marius Voineag, a anunțat ca mai sunt in lucru cateva dosare „serioase pe pandemie„, care vor genera ceva impact. Intr-un interviu pentru emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News, preluat de Mediafax, Voineag a precizat ca nu s-ar hazarda sa vorbeasca in aceste cazuri de prejudicii de miliarde.…