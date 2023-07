Stiri pe aceeasi tema

- Șeful companiei militare private Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat miercuri ca le-a solicitat procurorilor sa investigheze daca ofiterii de rang inalt ai armatei ruse au comis crime in timpul sau inaintea razboiului din Ucraina.

- Dorin Șerdean și-a vandut acțiunile la Red&White, dar continua procesul prin care cere dizolvarea Asociației Peluza Catalin Hildan (APCH). In apararea fanilor-acționari a intervenit firma RTZ, care se ocupa de insolvența lui Dinamo de doi ani. La termenul precedent care a avut loc pe 15 mai, Judecatoria…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania sprijina pe deplin instituirea Registrului de Daune cauzate de agresiunea Federatiei Ruse impotriva Ucrainei, potrivit Agerpres. «Pentru a raspunde provocarilor exceptionale ridicate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, Consiliul Europei a…

- ANPC a caștigat definitiv in instanța un proces important impotriva OTP Bank. Prin urmare, banca este obligata sa elimine o anumita sintagma dintr-o oferta comerciala, considerata incorecta de catre comisarii Protecției Consumatorilor. Iata despre ce oferta este vorba. ANPC a caștigat procesul intentat…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat duminica, la Antena 3, despre suprataxarea veniturilor, discutata in coalitia de guvernare, ca aceasta raportare la salariul presedintelui este una gresita. „Eu, ca jurnalist, am castigat timp de 10 ani mai multi bani decat presedintele, in ultimii ani chiar…

- Cristi Danilet a anuntat luni ca a castigat, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, al treilea proces cu CSM privind excluderea sa din magistratura, urmand sa revina in functia de judecator la Tribunalul Cluj, informeaza Agerpres. In urma acestei decizii, Danilet va trebui sa primeasca salariile restante…

- De la inceputul anului au fost soluționate, prin negociere in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor din domeniul Bancar (CSALB), 73 de litigii aflate pe rolul instanțelor din 18 județe ale Romaniei. Din 2021 pana acum, peste 280 de litigii din instanța s-au rezolvat in afara cadrului…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Grupul austriac OMV a caștigat vara trecuta ultimul proces in care cerea statului roman rambursarea cheltuielilor de mediu ale Petrom, stabilita prin contractul de privatizare, dar statul a atacat decizia. In ultimele luni ale anului, OMV a intentat alte doua procese in arbitraj…