- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a cerut urgent Blue Air o situație clara a zborurilor anulate și numarul pasagerilor afectați. De asemenea, președintele ANPC a pus la dispoziția pasagerilor numarul personal pentru a lua legatura in perioada de criza. Fii la curent…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut Agentiei Nationale pentru Protectia Consumatorului sa urmareasca si sa monitorizeze indeaproape situația generata de suspendarea zborurilor companiei Blue Air. Toate institutiile trebuie sa se implice in recuperarea tuturor datoriilor catre stat, a adaugat el. Premierul…

- Un numar de 2.098 de cetateni romani afectati de anularea zborurilor Blue Air au apelat la serviciile consulare, a anuntat premierul Nicolae Ciuca miercuri.Premierul a precizat ca toate ministerele si institutiile de linie se vor implica pentru aducerea in tara a celor afectati de deciziile companiei…

- Guvernul a anunțat, marți seara, ca-i va aduce acasa, cu avioane Tarom, pe romanii blocați pe aeroporturile din strainatate dupa ce Blue Air și-a suspendat cursele. Guvernul a anunțat formarea unei celule de criza in contextul crizei declanșate de suspendarea zborurilor Blue Air. ”Prioritatea e aducerea…

Ministerul Afacerilor Externe transmite instrucțiuni pentru cetățenii romani aflați in strainatate, afectați de anularea recenta a zborurilor companiei Blue Air.