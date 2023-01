Stiri pe aceeasi tema

- Legea referitoare la inregistrarea bacșișului oferit in restaurante și baruri a fost publicata in Monitorul Oficial in ultimele zile ale anului trecut. Un comunicat al celor de la Finanțe precizeaza ce obligații prevede legea: Administrația Județeana a Finanțelor Publice Bistrita-Nasaud a transmis ieri…

- Seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, potrivit Administratiei Prezidentiale. Camera Deputatilor a adoptat…

Urmatoarea criza financiara va fi cauzata de criptomonedele private, daca aceste active vor fi lasate sa creasca, a avertizat miercuri seful bancii centrale din India, citat de CNBC.

Presedintele Consiliului Judetean Buzau, Petre Emanoil Neagu, anunta ca vrea sa construiasca in judet 10 bazine de inot destinate elevilor din mediul rural. Proiectul este unul personal care a fost documentat in amanunt, dar care nu are deocamdata finantare, potrivit news.ro.

Agentii economici care isi desfasoara activitatea in Bucuresti ofera, in perioada 16 - 23 noiembrie, 11.475 de locuri de munca, potrivit datelor furnizate Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AMOFM).

- Moartea lui Kirill Stremousov, șeful adjunct al administrației locale instalate de Rusia, a fost confirmata de șeful sau, Vladimir Saldo, guvernatorul interimar al Khersonului, susținut de Rusia. Președintele rus Vladimir Putin l-a omagiat pe oficialul instalat de Moscova in regiunea ucraineana.…

E ziua alegerilor in Statele Unite! Dupa ce in ultimele zile Elon Musk a anunțat ca ii voteaza pe republicani, acum și-a motivat și alegerea.

- Operatorii economici atestati in exploatarea forestiera au exploatat in 2021 lemn in volum de 19,446 milioane metri cubi, destinat valorificarii corespunzator cererii diferitelor sectoare de consum, cu 1,7% mai putin decat in anul 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica,…