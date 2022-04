Seful ANPC, Horia Constantinescu, anunta controale de amploare inainte de sarbatori

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) va controla toti agentii economici din piete si din magazine care, in perioada de Paste, practica preturi speculative la alimente, a anuntat, joi, presedintele ANPC, Horia Constantinescu, intr-o conferinta de presa. Fii la curent…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) intensifica, in aceasta perioada supravegherea pieței, in ceea ce privește comercializarea produselor preferate de romani, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Astfel, ca parte a tematicii de control, la nivelul intregii țari, inițiate…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a controlat, in ultimele zece zile, peste 330 de mari magazine si au dat amenzi in valoare de aproape patru milioane de lei. De asemenea, 68 de unitati au fost inchise temporar pana la remedierea deficientelor. ANPC a transmis, luni,…

- Benzinariile Lukoil și Gazprom și magazinele cu specific rusesc Berezka din toata țara au fost verificate de inspectorii de la Protecția Consumatorilor, intr-o campanie de control care a vizat companii care au legaturi cu Rusia. Cum explica Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC)…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a dat amenzi de 1,4 milioane de lei operatorilor economici care detin benzinariile Lukoil si Gazprom, precum si lantul de magazine Berezka, in urma unor controale realizate luni, informeaza AGERPRES . „Situatia cumplita pe care o traverseaza omenirea,…

- Facturile la energie vor fi mai mari decat erau obisnuiti oamenii deoarece aceasta este evolutia pietei si nu pentru ca furnizorii vor sa ii fure, a afirmat, joi, Horia Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), intr-o conferinta de specialitate.…

- Seful ANPC, Horia Constantinescu, a ajuns sa rada de Mega Image, dupa mai multe controale efectuare in magazinele acestui retailer. Motivul? Neregulile gasite in marketuri, la produsele alimentare. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) continua sa amendeze Mega Image, anunțand…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vrea sa afle cate facturi la energie au fost emise greșit de catre companiile furnizoare. Instituția a trimis un chestionar firmelor din sector și incearca astfel sa faca o centralizare a datelor. ANPC a avut o intalnire cu operatorii economici…