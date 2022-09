Seful ANPC, Horia Constantinescu a declarat miercuri, la Digi24, despre situatia de la Blue Air, ca autoritatea ia in calcul depunerea in continuare de sesizari catre organele de cercetare penala. Ne dorim sa intelegem daca ceea ce se intampla a fost cu intentie sau imbraca sau nu si o forma penala, a mai spus reprezentantul Autoritatii, el aratand ca aceasta companie santeaza statul roman, doreste sa nu plateasca taxele de mediu si sa nu ramburseze banii consumatorilor, ascunzandu-se in spatele idee ca sunt un operator roman si aduc mari beneficii statului. Horia Constantinescu a afirmat ca,…