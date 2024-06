Șeful ANI, Ionel Moise „Ariel”, este mai presus decât legea…ANI De cand Agenția Naționala de Integritate (ANI) este condusa de Florin-Ionel Moise „Ariel” ar trebui sa aiba ca motto expresia „peștele de la cap se impute”, iar aceasta expresie este valabila mai ales cand vine vorba de depunerea declarațiilor de avere și de interese. Legea e pentru voi, nu pentru noi! Saptamana trecuta, ANI ne […] The post Șeful ANI, Ionel Moise „Ariel”, este mai presus decat legea…ANI appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a constatat averea nejustificata, starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmarire penala in cazul a patru persoane prevazute de Legea nr. 176 2010. Este vorba despre POPOVICI COSMIN OVIDIU FLORIAN, functionar public cu statut special in cadrul Serviciului…

- Agentia Nationala de Integritate anunta ca a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 1.374.478 lei intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Popovici Cosmin Ovidiu Florian, impreuna cu familia, in perioada exercitarii functiei publice cu statut special. Acesta este…

- Ioan Tiberiu Camarașan nu mai poate candida anul acesta pentru Primaria Silivașu de Campie. Biroul Electoral din Silivașu de Campie i-a respins candidatura, considerand ca primarul in funcție se afla in termenul unei interdicții de 3 ani de a mai candida, data de Agenția Naționala de Integritate. Judecatoria…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a inceput deja sa strice socotelile unor candidați in alegerile locale. Doi primari, un consilier local, un fost consilier local și fostul director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Prahova au fost gasiți in incompatibilitate sau conflict de interese…

- Grigore Bradea, primarul comunei Chiuza a pierdut la Curtea de Apel Cluj procesul in care a contestat raportul de evaluare in baza caruia Agenția Naționala de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil cu funcția pe care o deține. Sentința nu este definitiva și a fost atacata, in urma cu doar cateva…

- Deputatul Emanuel Ungureanu de la USR a depus un denunț la DNA și a sesizat Agenția Naționala de Integritate cu privire la acțiunile lui Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgența din București, suspectandu-l de abuz in serviciu, folosirea funcției in favoarea unor persoane și inșelaciune.…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala in cazul a 11 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, dupa cum urmeaza:COTEȚIU ANDREI, Consilier județean in cadrul C.J. Timiș, Jud. Timiș - CONFLICT DE…

- Ministerul Muncii a simplificat procedura de efectuare a stagiului pentru absolvenții de invațamant superior, care nu mai presupune trecerea stagiarului printr-o comisie de evaluare Guvernul a aprobat, joi, modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013…