- Niciun turist roman nu este afectat de incendiul din apropierea Atenei, zona afectata de dezastru fiind dedicata, in principal, turistilor eleni, a declarat marti presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Nicolae Demetriade, la un post de televiziune. ‘Niciun turism roman nu este…

- Turistii nu vor putea fi despagubiti integral daca aleg doar serviciile de cazare si masa, fara transport sau un alt serviciu asociat, a declarat, joi, Dragos Anastasiu, vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), intr-o conferinta de presa.

- „Am luat bilete de la o agenție de pe Ștefan cel Mare. Am achitat toata suma, voiam sa plec la Veneția. Și cand sa ma duc cu vreo trei saptamani inainte de plecare sa imi ridic biletele de avion m-am trezit ca... La telefon nu raspundea nimeni, iar pe ușa au pus insolvența”, spune Paul Buculei, unul…

- Andreea Berecleanu este invitata la emisiunea Trips&Tricks pentru a ne va povesti despre toate aventurile ei din calatoriile in jurul lumii. In primul rand, ne vom opri in mijlocul Atlanticului, dar nu in apa ci pe cel mai frumos loc teritoriu al Portugaliei, Madeira. Aceasta este considerata, perla…

- Reprezentantii juridici ai Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) sunt la dispozitia turistilor care au achizitionat pachete turistice prin intermediul agentiei Terra Tourism, entitate care si-a...

- VOUCHERE DE VACANTA 2018. Peste un milion de vouchere de vacanta au fost emise pe hartie si pe suport electronic intre ianuarie si aprilie 2018, cu o valoare de 12,5 milioane de euro, suma fiind de trei ori mai mare fata de cea din perioada similara a anului trecut si de aproape noua ori mai mare…

- Sala de conferințe a Muzeului Municipal din Dej va fi gazda unei intalniri a Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Scopul este punerea in valoare a potențialului turistic al municipiului.