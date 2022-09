Stiri pe aceeasi tema

- Directorul ANAF, Lucian Heiuș, a prezentat duminica, la Digi24 , rezultatele obținute pana acum de Fisc in urma controalelor care s-au intensificat in vara și a marturisit ca a inceput sa fie amenințat de multe persoane in urma acestor verificari. ANAF a demarat din luna iulie o serie de controale de…

- Incasarile ANAF au crescut in primele opt luni ale anului cu 22,4% in termeni nominali și cu 12,5% in termeni reali, la 246,2 miliarde lei, a declarat președintele ANAF, Lucian Heiuș. Heiuș spune ca a inceput sa primeasca telefoane de amenințare, din cauza controalelor. Fii la curent cu cele…

- Șeful ANAF anunța situația incasarilor din cadrul instituției pe care o conduce și totodata recunoaște ca a primit și amenințari avand in vedere controalele demarate in acest an. Incasarile ANAF au crescut in primele opt luni ale anului cu 22,4% in termeni nominali și cu 12,5% in termeni reali, la 246,2…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, a declarat duminica la Digi24 ca primește zilnic mesaje de amenințare de pe cartele prepay și ca cel mai probabil a deranjat pe cineva cu controalele din aceasta vara.

- Cum este fiecare șef in funcție de zodie. Care sunt cei mai duri șefi din zodiac. Cand o zodie ocupa funcția de șef, aceata iși poate schimba atitudinea. Sa aflam deci cum se comporta fiecare nativ in parte, in funcție de zodie, care se afla intr-un post de conducere. Conform horoscopului prezentat…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a anuntat ca in luna iulie au fost descoperite 21,4 milioane de lei reprezentand diferente intre veniturile declarate si cele estimate, precizand ca cea mai mare diferenta a fost gasita la un contribuabil din Iasi, in valoare de 11,7 milioane de lei. Fii la curent…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a afirmat, luni, in cadrul unei conferințe de presa, ca Blue Air se pregateste sa iasa din piata si amana primirea procesului verbal. ANPC a amendat, saptamana trecuta, compania aeriana cu suma de doua milioane…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, susține ca este doar o legenda faptul ca banii de pe Revolut nu pot fi urmariți. Heiuș a explicat ca Revolut este deja o banca și orice bani care pleaca dintr-un cont in altul pot fi urmariți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…