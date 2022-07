Calendar-Ortodox: 8 iulie - pomenirea Sfantului Marelui Mucenic Procopie

In aceasta luna, in ziua a opta, pomenirea Sfantului Marelui Mucenic Procopie, cel din Cezareea, in Palestina.Acest mucenic al lui Hristos a trait pe vremea lui Diocletian. Era din cetatea Elia, adica din Ierusalim, nascut din tata binecredincios, care marturisea… [citeste mai departe]