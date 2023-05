Lucian Heiuș, șeful ANAF, și-a anunțat azi demisia din funcție. Heiuș a fost numit in funcție in mai anul trecut, fiind susținut de PNL. Motivul demisiei ar fi ca potrivit rotativei, locul sau va fi ocupat de un om pus de PSD, iar Lucian Heiuș va merge pe alta functie. Redam mai jos comunicatul integral: […] The post Șeful ANAF, numit de PNL, a demisionat. La rotativa, funcția urma sa fie luata de PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .