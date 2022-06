Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, a transmis, miercuri, un mesaj in care multumeste contribuabiilor care ”au inteles responsabilitatea fiscala si civica si au declarat si si-au achitat impozitele si taxele”. “Vreau sa le multumesc, pe aceasta cale, contribuabililor pentru faptul ca majoritatea dintre…

- “Vreau sa le multumesc, pe aceasta cale, contribuabililor pentru faptul ca majoritatea dintre ei au inteles responsabilitatea fiscala si civica si au declarat si si-au achitat impozitele si taxele”, a transmis, miercuri, Heius, intr-un mesaj video. Presedintele ANAF a transmis multumiri si colegilor…

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, a transmis, miercuri, un mesaj in care multumeste contribuabiilor care ”au inteles responsabilitatea fiscala si civica si au declarat si si-au achitat impozitele si taxele”.

- Un numar de 60 de echipe de inspectori antifrauda desfasoara, joi, actiuni de control in complexul Dragonul Rosu. “Acolo este un loc in care evaziunea fiscala e la ea acasa”, afirma seful ANAF, Lucian Heius. “Joi dimineata, 60 de echipe din cadrul Directiei Generale Antifrauda desfasoara controale…

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, a anuntat ca un proiect privind implementarea unei aplicatii pentru contribuabili este in licitatie. ANAF Mobil ar putea fi disponibila la finalul acestui an, transmite News.ro.

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, a declarat, sambata, intr-un interviu acordat Antena 3, ca aplicatia ANAF Mobil este in licitatie. “Este acel ANAF Mobil, este in licitatie, este in curs de finalizare, iar ca termen de implementare a acestei aplicatii, atat pentru Android, cat si pentru iOS este sfarsitul…

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, a anuntat ca un proiect privind implementarea unei aplicatii pentru contribuabili este in licitatie. ANAF Mobil ar putea fi disponibila la finalul acestui an. Lucian Heius a declarat, sambata, intr-un interviu acordat Antena 3, ca aplicatia ANAF Mobil este in licitatie.…

- Lucian Heius a declarat, sambata, intr-un interviu acordat Antena 3, ca aplicatia ANAF Mobil este in licitatie. “Este acel ANAF Mobil, este in licitatie, este in curs de finalizare, iar ca termen de implementare a acestei aplicatii, atat pentru Android, cat si pentru iOS este sfarsitul anului”, a…