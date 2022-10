Stiri pe aceeasi tema

- Seful ANAF, Lucian Heius, prezinta vineri un top al persoanelor fizice care au diferentele cele mai mari intre veniturile declarate si cele efective. El arata ca in ultima luna, in urma activitatii de verificare a persoanelor fizice s-au constatat venituri suplimentare de 8.015.343 lei, ceea ce inseamna…

- Cea mai mare diferenta descoperita in septembrie intre veniturile declarate de un contribuabil si cele estimate de ANAF la persoane fizice se ridica la 3,6 milioane lei, acesta avand de platit statului impozite de peste o jumatate de milion de lei, a anuntat, marti, presedintele institutiei, Lucian…

- In urma controalelor ANAF, s-a aflat ca un sucevean a avut cel mai mare venit nedeclarat, in valoare de peste 3 milioane de lei. El a fost urmat de doua persoane din Ilfov și Valcea. Inspectorii ANAF au descoperit in luna septembrie mai multe persoane fizice care au avut venituri nedeclarate in valoare…

- „In primele 8 luni ale anului, in urma activitații de inspecție fiscala, s-au inregistrat 23.520 verificari la contribuabili persoane juridice si fizice, in urma carora:- s-au stabilit sume suplimentare in valoare totala 1.930.472,66 mii lei,- au fost aplicate 1.489 amenzi in valoare totala de 4.069,41…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a anuntat ca in luna iulie au fost descoperite 21,4 milioane de lei reprezentand diferente intre veniturile declarate si cele estimate, precizand ca cea mai mare diferenta a fost gasita la un contribuabil din Iasi, in valoare de 11,7 milioane de lei. Fii la curent…