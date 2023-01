Stiri pe aceeasi tema

- Seful ANAF, Lucian Heius a anuntat duminica, la Digi24, ca instituția va face verificari amanuntite la toate societatile care intra sub incidența Ordonantei privind taxa de solidaritate, urmand sa vina cu un raspuns in cazul OMV in urmatoarele doua saptamani, potrivit News.ro . „Noi, ca ANAF, nu putem…

- ”Noi, ca ANAF, nu putem sa facem decat un lucru, si o sa il facem extrem de ferm, incepand de maine, vom verifica nu numai OMV-ul ci si toate societatile care se incadreaza in prevederile acestei Ordonante si din primele verificari o sa vedem daca cifra lor de afaceri, 75% reprezinta acele coduri CAEN…

- OMV Petrom a scumpit carburanții, la cateva ore dupa ce președintele ANAF, Lucian Heiuș, a declarat ca statul roman va executa silit compania daca nu va plati taxa de solidaritate.Carburanții au fost scumpiți cu 5 bani/l, scrie Profit.Prețul benzinei standard din stațiile Petrom din capitala a ajuns…

- Daca OMV va refuza sa plateasca taxa de solidaritate, ANAF va veni cu o impunere, iar, mai mult, ia in calcul și o executare silita, avertizeaza Lucian Heius, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Oricum ar fi, un lucru pare clar: OMV Petrom trebuie sa se aștepte la controale…

- Lucian Heius, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala, a declarat vineri la Antena 3 ca OMV va fi verificat la sange și iar daca respectiva companie refuza sa plateasca taxa de solidaritate, ANAF va veni cu o impunere.

- Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a explicat vineri la Antena 3 ca firmele vor fi verificate „la sange” cu privire la obligativitatea plații contribuției de solidaritate și ca austriecii de la OMV Petrom vor fi executați silit daca nu platesc in Romania sumele pe care le datoreaza. Fii la curent…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Lucian Heius, a declarat vineri, 13 ianuarie, la Antena 3, ca instituția pe care o conduce se va lamuri „in zece zile” daca OMV Petrom se incadreaza sau nu in prevederile Ordonanței 186 privind contribuția de solidaritate impusa de Guvern pentru…

- Angajatii de la stat nu mai trebuie platiti unitar, ci in functie de performanta si de rezultatele pe care le obtin, aceasta fiind una dintre cele mai mari reforme pe care trebuie sa le faca statul roman, a afirmat, joi, Lucian Heius, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), in…