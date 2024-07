Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Sebe, sef al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Giurgiu, a fost retinut, joi, 4 iulie, de procurorii DNA intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta. In același dosar au fost reținuți și doi oameni de afaceri, pentru cumparare de influenta, relateaza Agerpres.Procurorii…

- Mihai Sebe, sef al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Giurgiu, a fost retinut, joi, de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 05 iunie 2024, a inculpatului PERDE EMANUEL, agent de poliție in cadrul Secției regionale de poliție transporturi Cluj,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 05 iunie 2024, fata de Emanuel Perde, agent de politie in cadrul Sectiei regionale de politie transporturi Cluj, pentru…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu ziua de miercuri, a consilierului superior Nicoleta Lucia Nae de la Directia Generala…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu datele de 04 și 05 iunie 2024, a trei inculpați din cadrul Poliției Locale Sector 1. Aceștia sunt acuzați de luare de mita,…

- A dat cu subsemnatul! Fostul șef al SRI Florian Coldea a mers, astazi, la o sectie de politie din Voluntari pentru a semna controlul judiciar in dosarul in care este cercetat pentru trafic de influenta. Coldea a transmis ca nu face comentarii „pana la finalizarea anchetei” și ca are incredere in justiție.…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție-Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 25 aprilie 2024, a inculpatului STANCULESCU CATALIN-LIVIU, directorul Direcției Energie din cadrul Complexului Energetic…