Șeful ANAF explică de ce NU este România pregătită pentru impozitarea progresivă Intrebat daca este de acord cu impozitarea progresiva, Heius a explicat cum ar putea sa functioneze aceasta. ”Daca e sa discutam teoretic, impozitarea progresiva poate sa functioneze intr-un stat care are o clasa de mijloc foarte bine stabilizata si cum e Romania trebuie sa avem cel putin un milion de oameni pe care sa ii incadrpm in clasa de mijloc, sa ai o econoie care este pe un trend ascendent ca atunci cand mergi pe o impozitare progresiva care inseamna ca pentru cei care obtin venituri peste o anumita renta sa ii impozitezi in plus, acei oameni sa nu aiba de suferit, sa nu fie afectati si… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

