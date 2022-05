Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius a declarat ca deși nu prevede curand controale pentru profesorii care dau meditatii elevilor, ar fi bine ca aceștia sa isi infiinteze PFA pentru a intra in legalitate. Heius a anuntat si unele proiecte-pilot pentru persoane…

- Intr-un interviu acordat Antena 3, presedintele ANAF, Lucian Heius, a declarat ca exista un proiect de informare pe tema profesorilor care acorda meditatii elevilor. ”Este un proiect de informare pe aceasta tema. Nu cred ca o sa pornim in curand controale in aceasta directie, dar toti stim ca este…

- ANAF face controale fulger in pietele din toata tara. Vanzatorii de fructe si legume, suspectati de evaziune fiscala Inspectorii antifrauda au declansat o actiune ampla de verificare a importatorilor si distribuitorilor de fructe si legume din toata tara, in conditiile in care vanzarea ango de legume…

- Profesorii care ofera meditații sunt obligații sa-și declare veniturile și sa plateasca impozit pentru ele. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) vrea ca dascalii care dau meditații elevilor sa aiba casa de marcat și sa depuna o declarație pe venit pana la data de 25 mai. ANAF a publicat…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a publicat Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații, acordate in particular de persoanele fizice. Profesorii vor fi nevoiți sa declare veniturile din meditații s-au vor primi amenzi usturatoare.Persoanele fizice care realizeaza…

- ANAF si-a propus sa colecteze mai multi bani la bugetul de stat in zilele urmatoare, iar printre modalitati este verificare contribuabililor si marirea gradului de conformare fiscala. Fiscul se pregatește de controale masive, numarul lor va crește cu 10% pana la final de 2025.„In ceea ce priveste conformarea…