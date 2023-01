Șeful ANAF, despre OMV Petrom și plata taxei de solidaritate: „Vom verifica” Seful ANAF, Lucian Heius a anuntat duminica, la Digi24, ca in maximum doua saptamani o sa poate sa spuna daca in cazul OMV-ului datoreaza sau nu aceasta contributie de solidaritate catre statul roman. El a precizat pentru ANAF, toate companiile sunt egale si vor face aceste verificari foarte stricte si foarte amanuntite cu specialistii pe care ii au, la toate societatile care ar trebui sa se incadreze in aceasta Ordonanta, iar daca vor incerca sa faca acele arhicunoscute inginerii financiare, nu vor putea scapa. ”Noi, ca ANAF, nu putem sa facem decat un lucru, si o sa il facem extrem de ferm,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

