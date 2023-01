Stiri pe aceeasi tema

- Seful ANAF, Lucian Heius, a declarat duminica seara la Digi 24, despre cei care castiga bani din retelele de socializare, ca sunt multe milioane de lei pe care ANAF le-a luat anul trecut de la cei care nu au declarat aceste venituri, el precizand ca in luna mai, cand se depune declaratia unica, toate…

- Daca OMV va refuza sa plateasca taxa de solidaritate, ANAF va veni cu o impunere, iar, mai mult, ia in calcul și o executare silita, avertizeaza Lucian Heius, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Oricum ar fi, un lucru pare clar: OMV Petrom trebuie sa se aștepte la controale…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a explicat, vineri, ca toate societatile care se incadreaza in OUG 186 vor fi verificate „la sange”, iar daca vor refuza sa plateasca, vor fi executate silit. Primele verificari, anunta Lucian Heius, vineri seara, la Antena 3, vor viza cifra de afaceri.„ANAF va verifica la…

- Controalele la persoane fizice incepute in iulie, au continuat in octombrie. Așadar, in acea luna, inspectorii ANAF au constatat venituri suplimentare de 30,7 milioane lei. Creanțele fiscale aferente acestor venituri suplimentare sunt de 5,9 milioane lei, a spus șeful ANAF, Lucian Heiuș.

- Autoritatea Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) apeleaza la expertii FMI pentru a controla casele, conturile, masinile si bijuteriile bogatasilor. Lucian Heiuș a precizat, la Antena 3 CNN, ca bogații Romaniei sunt monitorizați.

- ”Pentru noi era important ca pe partea de consumatori casnici, persoane fizice, acele limite de compensare sa ramana in vigoare, acest lucru s-a obtinut si toti din coalitie suntem aliniati”, a spus ministrul Dezvoltarii. El a precizat ca, din punct de vedere tehnic, ramane ca aceste decizii sa fie…

- ANAF a inceput verificarea romanilor care fac bani pe rețelele de socializare. Cei care pun poze cu masini scumpe, case luxoase sau bani, trebuie sa stie ca ANAF ii poate controla cu ajutorul unui soft special. Seful ANAF a explicat cum se fac aceste controale.„S-a creat cumva o frustrare mare in societate…

- ”De doua luni de zile, ANAF-ul a semnat un protocol de colaborare cu ARR-ul, Autoritatea Rutiera Romana, tocmai pentru a obtine informatiile in timp real pentru cei care aduc foarte multe masini de afara si le valorifica, deci practic nu le aduc pentru ei, ci fac o fapta de comert si nu sunt inregistrati…