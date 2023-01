Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a explicat vineri la Antena 3 ca firmele vor fi verificate „la sange” cu privire la obligativitatea plații contribuției de solidaritate și ca austriecii de la OMV Petrom vor fi executați silit daca nu platesc in Romania sumele pe care le datoreaza. Fii la curent…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit o mașina de lux furata din Germania, evaluata la 750.000 de lei, pe care un roman incerca sa o vanda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, i-a comunicat, miercuri, omologului sau turc, "opozitia sa puternica" fata de o noua operatiune militara in Siria si si-a exprimat ingrijorarea fata de escaladarea situatiei din aceasta tara, potrivit Pentagonului, informeaza Rador. Fii la curent…

- Angajatii de la stat nu mai trebuie platiti unitar, ci in functie de performanta si de rezultatele pe care le obtin, aceasta fiind una dintre cele mai mari reforme pe care trebuie sa le faca statul roman, a afirmat, joi, Lucian Heius, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF),…

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, afirma ca in primele zece luni ale acestui an verificarile facute la marii contribuabili si la contribuabilii mijlocii de catre inspectorii antifrauda ai Fiscului au dus la depistarea de sume suplimentare de impozitat de un miliard de euro. Fii la curent cu…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le-a spus luni participanților la summitul COP27 din Egipt ca se afla in fața unei alegeri dure: sa lucreze impreuna acum pentru a reduce emisiile sau sa condamne generațiile viitoare la o catastrofa climatica, potrivit Reuters, scrie Mediafax. Fii…

- Partidul Național Liberal ramane in continuare un partener fidel al mediului de afaceri. Am reiterat acest angajament ferm in cadrul intalnirilor cu oamenii de afaceri din Roman, Piatra Neamț și zonele metropolitane aferente fiecarei localitați, intalniri la care a participat, alaturi de membri din…

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, anunta ca se intalneste, marti, cu seful Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, pentru a discuta despre mecanismele de colaborare care pot fi aplicate pentru a opri marea evaziune fiscala rezultata din neplata taxei pe valoarea adaugata, scrie News.ro. Fii…