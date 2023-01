Stiri pe aceeasi tema

- Seful ANAF, Lucian Heius, a explicat, vineri, ca toate societatile care se incadreaza in OUG 186 vor fi verificate „la sange”, iar daca vor refuza sa plateasca, vor fi executate silit. Primele verificari, anunta Lucian Heius, vineri seara, la Antena 3, vor viza cifra de afaceri.„ANAF va verifica la…

- Lucian Heius, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala, a declarat vineri la Antena 3 ca OMV va fi verificat la sange și iar daca respectiva companie refuza sa plateasca taxa de solidaritate, ANAF va veni cu o impunere.

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Lucian Heius, a declarat vineri, 13 ianuarie, la Antena 3, ca instituția pe care o conduce se va lamuri „in zece zile” daca OMV Petrom se incadreaza sau nu in prevederile Ordonanței 186 privind contribuția de solidaritate impusa de Guvern pentru…

- „Domnule ministru Adrian Caciu, in contextul ultimelor declaratii publice din partea companiei OMV, prin care suntem anuntati ca ei nu vor plati taxele pe profitul excedentar pe teritoriul Romaniei, ci in Austria, va solicit sa ne/le raspundeti urgent si simplu (cu DA sau NU) romanilor si tuturor jurnalistilor…

- Șeful ANAF cere reforme la legea salarizarii: „Angajatii de la stat nu mai trebuie platiti unitar, ci in functie de performanta” Șeful ANAF cere reforme la legea salarizarii: „Angajatii de la stat nu mai trebuie platiti unitar, ci in functie de performanta” In cursul zilei de joi, Lucian Heius, presedintele…

- Președintele ANAF a declarat joi ca angajatii de la stat nu mai trebuie platiti unitar, ci in functie de performanta si de rezultatele pe care le obtin, aceasta fiind una dintre cele mai mari reforme pe care trebuie sa le faca statul roman. „Sistemul actual de salarizare este unul unitar: muncesti mult,…

- Viziunea corecta a ANAF este sa creasca gradul de conformare voluntara la plata taxelor si impozitelor, nu sa dea cat mai multe amenzi, asa cum cred inca unii inspectori fiscali, a declarat, joi, Lucian Heius, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), in cadrul unui eveniment…

- Corelarea salariului bugetarilor cu performanța ar fi una dintre cele mai mari reforme pe care trebuie sa le faca statul roman, a afirmat, joi, Lucian Heius, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), la un eveniment de specialitate. "Sistemul actual de salarizare este unul unitar:…