Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ANAF ii verifica pe cei care au avut vanzari anul trecut de peste 100.000 de euro, nu pe cel care isi vinde din casa bicicleta copilului, schiurile care au ramas mici, claparii, a declarat, marti, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, in cadrul unei…

- Ana Morodan face bani grei, dar, dupa ultima ei aventura, prinsa beata și drogata la volan, risca sa iși puna pe butuci afacerile. edia-pentru-tinerii-care-o-urmaresc-visand-sa-fie-influenceri-contesa-digitala-nu-faceti-ca-mine-791557.htmlare patru firme, trei dintre acestea fiind active fiscal, iar…

- Administratorii/proprietarii de localuri nu ar trebui sa mai foloseasca acel mecanism cu borcanul pe bar, unde cineva isi pune bani, pentru ca nu mai este legal, a afirmat, miercuri, presedintele ANAF, Lucian Heius, mentionand ca Fiscul nu a efectuat inca verificari in acest sens.

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, a declarat joi ca vin date de la firmele de curierat și exista "niste stegulete rosii care s-au aprins acolo, ca sunt inca multe lucruri care nu sunt in regula" la comertul online, informeaza Agerpres. Fii la curent…

- Ostilitatea și provocarile conduse de SUA impotriva Coreei de Nord ar putea fi vazute de Phenian ca o declarație de razboi, a declarat Kwon Jong-geun, șeful Departamentului Ministerului nord-coreean de Externe. "SUA ar trebui sa țina cont de faptul ca, daca persista in acțiunile sale ostile și provocatoare…

- Pe masura ce "riscul de escaladare" in Ucraina creste, lumea se indreapta "cu ochii larg deschisi" spre "un razboi mai amplu", a avertizat luni secretarul general al ONU intr-un discurs lipsit de optimism, in care si-a prezentat prioritatile pentru 2023, relateaza AFP. Razboiul din Ucraina, criza climatica,…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a anuntat, luni, la Prima News, ca au fost incepute verificarile asupra modului in care este calculata cifra de afaceri, nu numai a companiei OMV Petrom, ci a tuturor companiilor care pot intra sub incidenta OUG 186, precizand ca nu are nicio legatura activitatea desfasurata…

- Seful ANAF, Lucian Heius a anuntat duminica, la Digi24, ca in maximum doua saptamani o sa poate sa spuna daca in cazul OMV-ului datoreaza sau nu aceasta contributie de solidaritate catre statul roman, relateaza agenția de presa NEWS.RO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…